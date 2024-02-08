التضخم في الصين يتباطأ بأكبر وتيرة له في أكثر من 14 عاما

تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية في الصين في يناير الماضي بأسرع وتيرة منذ أكثر من 14 عاما، بحسب بيانات صدرت عن مكتب الإحصاء الوطني الخميس.

وأظهرت البيانات، انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في الصين بنسبة 0.8% على أساس سنوي في يناير 2024، بعدما تراجع بنسبة 0.3% في ديسمبر 2023.

وجاء الانخفاض أعلى من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.5% في الشهر المذكور (يناير 2024).

إلا أن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يستثني عناصر الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع في يناير الماضي بنسبة 0.4% على أساس سنوي، بعد تراجعه 0.6% في ديسمبر 2023.

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ووفقا للبيانات انخفضت أسعار الفواكه الطازجة في يناير على أساس سنوي بنسبة 9.1%، والخضروات والأعشاب بنسبة 12.7%، وانخفضت أسعار البيض بنسبة 6.4%، ومنتجات الألبان بنسبة 0.8%، واللحوم بنسبة 11.6%، بما في ذلك لحم الخنزير بنسبة 17.3%.

بينما ارتفعت أسعار خدمات الرعاية الصحية الشهر الماضي بنسبة 1.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وكذلك أسعار التعليم والفعاليات الثقافية والترفيهية. وانخفضت أسعار النقل والاتصالات بنسبة 2.4%، وارتفعت أسعار المساكن بنسبة 0.3%.

المصدر: برايم + أ ف ب