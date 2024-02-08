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ارتفاع أسعار النفط في ظل التوترات في الشرق الأوسط

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط في ظل التوترات في الشرق الأوسط
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، في ظل التوترات في منطقة الشرق الأوسط، وجاء الصعود على الرغم من بيانات أمريكية حول مخزونات الذهب الأسود.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.46% إلى 74.20 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.47% إلى 79.58 دولار للبرميل.

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وجاء صعود أسعار النفط على الرغم من بيانات أظهرت ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات في الأسبوع الماضي.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس، أن مخزونات النفط زادت بواقع 5.5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثاني من شهر فبراير الجاري، فيما كنت التوقعات تشير إلى زيادة بواقع 1.7 مليون برميل.

المصدر: RT + بلومبرغ

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