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الولايات المتحدة ضاعفت صادراتها النفطية للصين خلال العام الماضي

مال وأعمال

الولايات المتحدة ضاعفت صادراتها النفطية للصين خلال العام الماضي
Legion-Media
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أشارت وكالة ريا نوفوستي إلى أن الولايات المتحدة صدرت 167.8 مليون برميل من النفط إلى الصين خلال عام 2023، بزيادة تتجاوز الضعف بالمقارنة مع عام 2022.

وذكرت الوكالة استنادا لبيانات مفتوحة للتجارة المتبادلة بين البلدين أن صادرات النفط الأمريكي الى الصين وصلت من الناحية الكمية إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2020، ووصلت الى 176 مليون برميل.

ومن الناحية النقدية، بلغت قيمة الصادرات النفطية الأميركية للصين في عام 2023 مستوى تاريخيا مرتفعا ــــ 13 مليار دولار، وهي كمية مضاعفة بالمقارنة مع عام 2022.

وتعمل الصين على زيادة مشترياتها من النفط بسبب زيادة الانتاج الموجه للتصدير.

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وذكرت بلومبرج في يناير الماضي اهتمام الصين بزيادة تصدير منتجاتها. وهذا قد يثير حروبا تجارية مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية ودول أخرى منافسة.

وللتغلب على الصين، اتخذت الدول الغربية خطوات استباقية. فعلى سبيل المثال فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 25% على الواردات الصينية، بما قيمته 300 مليار دولار.

وبدأت المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2023 بمناقشة مسألة فرض تعرفات جمركية لحماية الشركات المصنعة في الاتحاد الأوروبي من استيراد السيارات الكهربائية الصينية الأدنى سعرا.

المصدر: ريا نوفوستي

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