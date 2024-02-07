منتجو الألبان في مصر يحذرون من أزمة كبرى في البلاد

خاطب مجلس إدارة الجمعية المصرية لمنتجي الألبان EMPA، الجهات الحكومية في مصر حول معاناة مزارع إنتاج الألبان من الارتفاع الشديد في أسعار الأعلاف بشكل يهدد بتوقف تلك المزارع.

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وأوضح مجلس الإدارة أن هذا الأمر ستكون له أضرار بالغة على مستوى الفلاح والمربي الصغير من ناحية، وزيادة أسعار اللحوم والألبان ومنتجاتها بالنسبة لسعر المستهلك من ناحية أخرى.

وجاء في الخطاب أن مزارع إنتاج الألبان كان في أولويات أهدافها تحقيق توجيهات رئيس الجمهورية وأهداف الدولة الاستراتيجية في تنمية وزيادة إنتاج مصر من الألبان واللحوم لتقليل الفجوة الغذائية.

وذكر مجلس الإدارة أنه نتيجة لتعرض تلك المزارع لأزمات وخسائر متلاحقة خلال السنوات الماضية أصبح الوضع الحالي ينذر بكارثة کبری حال استمرار الارتفاع المستمر في أسعار الأعلاف حيث ستضطر المزارع إلى التخلص من أعداد كبيرة من القطعان الحلابة، لمحاولة سد تكاليف التغذية لباقي القطيع بالمزرعة وهو ما سوف يؤدي إلى انهيار قطاع مزارع الألبان والإنتاج الحيواني بالكامل وتشريد ملايين العمالة المصرية التي تعمل بالمشروعات وضياع ما تبقى من الثروة الحيوانية في مصر.

وطالب مجلس الإدارة الجهات الحكومية بالتدخل لحل تلك الأزمة التي تتعرض لها المزارع، حيث أن سرعة التدخل بقرارات استثنائية وحاسمة تدعم وتساند وتحافظ على ما تبقى من منتجي الألبان تجنبًا لإهدار الثروة الحيوانية المحلية التي سوف يصعب تعويضها ومن ثم تجنب الاضطرار للجوء للاستيراد الخارجي بالغ التكلفة من العملة الأجنبية والإضرار حتما بالاقتصاد القومي المصري.

المصدر: القاهرة 24