الصادرات السعودية عند أدنى مستوى منذ يوليو 2023.. ما السبب؟

تراجعت قيمة الصادرات السلعية السعودية خلال نوفمبر الماضي 15.6% على أساس سنوي مسجلة 95 مليار ريال (نحو 25.3 مليار دولار)، في أدنى مستوى منذ يوليو الماضي.

وجاء التراجع نتيجة انخفاض الصادرات النفطية 19.4% إلى 72.4 مليار ريال، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في المملكة.

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وانخفضت الصادرات غير النفطية (تشمل إعادة التصدير) 0.7% على أساس سنوي، لتبلغ 22.6 مليار ريال متأثرة بتراجع اللدائن والمطاط (من أهم سلع الصادرات غير النفطية)، بينما ارتفعت الواردات السلعية 3.7% للفترة نفسها، لتبلغ قيمتها 67.1 مليار ريال.

وتراجع فائض الميزان التجاري للسعودية خلال نوفمبر الماضي 48% على أساس سنوي، إلى 28 مليار ريال، وهو أقل فائض منذ يوليو 2023، بضغط رئيس من تراجع قيمة الصادرات النفطية الناتج عن خفض إنتاج النفط مع الالتزام باتفاق مجموعة "أوبك+".

(الدولار = 3.75 ريال سعودي)

المصدر: الاقتصادية