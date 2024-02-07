خفض تصنيف بنك أمريكي إلى الخردة.. شبح أزمة جديدة يخيم على القطاع المصرفي الأمريكي

خفضت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني تصنيف "بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب" إلى الخردة، تزامنا مع انهيار سهمه في الأسواق الأمريكية.

وخفضت الوكالة تصنيف "بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب" (New York Community Bancorp) من Baa3 إلى Ba2 وهي درجة غير استثمارية أو خردة، وحذرت من المزيد من الخفض، وأفادت بأن البنك الأمريكي مخاطر مالية مختلفة.

وفي تعاملات أمس الثلاثاء، أغلق سهم "بنك نيويورك كوميونيتي" عند أدنى مستوى منذ مايو 1997، مسجلا انخفاضا بنسبة 22.22%.

Bloomberg

وتثير أزمة "بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب" مخاوف الأسواق من تكرار الأزمة التي شهدها القطاع المصرفي الأمريكي في العام الماضي 2023، حينها انهارت مجموعة من البنوك وسط تدافع المودعين لسحب أموالهم خوفا في إفلاسها.

وقبل أيام حذر الخبير الاقتصادي ألكسندر نازاروف، في منشور في قناته بتطبيق "تلغرام"، من تكرار الأزمة في القطاع المصرفي الأمريكي، وقال إن "البنوك الأمريكية تتعرض للهجوم مرة أخرى. في 11 مارس، ينتهي برنامج الإقراض الطارئ، والذي بموجبه يمكن للبنوك الحصول على قرض من بنك الاحتياطي الفيدرالي مقابل الأوراق المالية بقيمتها الأسمية".

وتابع قائلا: "اعتبارا من 11 مارس 2024، سيقبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأوراق المالية بقيمتها السوقية العادلة، مما سيقلل بشكل حاد من قدرة البنوك على الحصول على القروض، ويتزامن ذلك مع تدفق المودعين إلى البنوك".

وخلص نازاروف منشوره قائلا: "من الممكن أن تتكرر الأزمة المصرفية، التي شهدنها العام الماضي، في فصل الربيع".

المصدر: RT + بلومبرغ + رويترز