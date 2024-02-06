مسؤول يتحدث عن زيادة الاستثمار الأجنبي وافتتاح أكثر من 2400 مشروع في إيران

أشار المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي إلى زيادة الاستثمار المحلي والأجنبي في إيران، وافتتاح أكثر من 2400 مشروع في البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية إن "مؤشر الأمن في البلاد ارتفع في العام الماضي، بحيث شهدنا زيادة في الاستثمار المحلي والأجنبي. كما أن توفير النقد الأجنبي وفي قطاع الصناعة والتعدين زاد بنسبة 63% عما كان عليه الحال قبل ذلك بأربع سنوات".

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كذلك لفت إلى نمو التجارة الخارجية للبلاد، وقال: "في مجال التجارة، تم تفعيل المراكز التجارية لإيران في 17 دولة، مما يسهل إنشاء أسواق لتجار ومصدري بلادنا، وبالتالي ومن خلال استخدام أسواق التصدير هذه، يمكننا أن نزدهر اقتصاديا وقد ساعدت الشركات المحلية في هذا الإطار كثيرا".

وعن افتتاح المشاريع الجديدة، قال المسؤول: "سيتم افتتاح 2400 مشروع بقيمة 410 آلاف مليار تومان في عشرة الفجر (التسمية الرسمية لفترة الأيام العشرة التي أفضت إلى انتصار الثورة، وتعد بمثابة ذكرى سنوية يحتفل بها الإيرانيون كل عام). وقد تم افتتاح بعض هذه الخطط والمشاريع وسيتم افتتاح الباقي مع نهاية عشرة الفجر منها 15 مشروعا تابعة لوزارة النفط باستثمارات إجمالية 2.2 مليار دولار وستزيد انتاج الغاز والنفط و إمدادات الغاز إلى المدن والقرى".

المصدر: مهر