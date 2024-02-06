نينتيندو اليابانية تجني أرباحا ضخمة بسبب مبيعات "سوبر ماريو"

أعلنت شركة نينتندو، عملاق صناعة ألعاب الفيديو اليابانية أنها حققت أرباحا ضخمة بسبب مبيعات لعبة "سوبر ماريو" الجديدة.

وقالت الشركة يوم الثلاثاء إن الطلب على ما وصفته بأول لعبة سوبر ماريو جديدة تماما في السلسلة، لا يزال قويا. كما ارتفعت مبيعات لعبة زيلدا الجديدة وبيكمين 4.

وأضافت أنه تم بيع أكثر من 10.7 ملايين قطعة من أحدث لعبة من ألعاب سوبر ماريو في أنحاء العالم منذ طرحها للبيع في أكتوبر الماضي، وأنها تعتمد على الألعاب القادمة مثل "ماريو فيرسوس دونكي كونغ" و"برنسيس بيتش شوتايم" في الحفاظ على استمرار زخم المبيعات.

كما ساعد ضعف الين على رفع أرباح نينتندو من خلال تعزيز قيمة إيراداتها الخارجية عند تحويلها إلى الين، إذ يتم تداول الدولار الأمريكي مقابل 148 ين ياباني تقريبا، مقارنة بـ 140 ين قبل عام.

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وخلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية، حققت نينتندو أرباحا بلغت 408 مليارات ين (2.7 مليار دولار)، بزيادة بنحو 18 % عن 346 مليار ين في نفس الفترة من العام السابق. وارتفعت مبيعات التسعة أشهر بنسبة 8 %، إلى 1.39 تريليون ين (9.4 مليارات دولار).

وتتوقع نينتندو أرباحا للعام بأكمله تبلغ 440 مليار ين (3 مليارات دولار).

المصدر: AP