مصر.. الدولار يتسبب في ارتفاع غير مسبوق لأسعار أهم مكونات الطعام في البلاد

رصدت وسائل الإعلام المصرية ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار 23 سلعة في محال العطارة بالسوق المحلية، تراوحت بين 14 و300% دفعة واحدة.

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وشهدت منتجات العطارة وفق جريدة "المال" زيادات من 5 جنيهات إلي 1200 جنيها في الكيلو الواحد، في الأول من فبراير الجاري، مقارنة بشهر ديسمبر في العام الماضي.

وارتفع سعر الكزبرة 20 جنيها، الترمس 25 جنيها، العدس الاصفر والاحمر 30 جنيها لكل منهما في الكيلو الواحد.

كما شهدت اللوبيا والارز البسمتي زيادة بنحو 40 جنيها لكل منهما في الكيلو الواحد، حبة البركة قفزت 55 جنيهًا، الحمص والكركم ارتفع بنحو 80 جنيهًا لكل منهما.

بينما ارتفع سعر بيع كيلو الكراوية بنحو 100 جنيها، و120 جنيهًا لكل من القرفة والسمسم والبابريكا والجنزبيل، الينسون 160 جنيهًا، وأرتفع سعر كيلو الكمون 170 جنيهًا ليتخطى الـ 500 جنيه في السوق ، والفلفل الاسود قفز 200 جنيهًا في الكيلو الواحد.

كما شهد كيلو جوزة الطيب ارتفاع بنحو 240 جنيهًا، والتيلو بنحو 300 جنيهًا، بينما كيلو الحبهان ارتفع بنحو 1200 جنيهًا دفعة واحدة بداية فبراير الجاري مقارنة بسعر ديسمبر الماضي.

وقال شادي الكومي وكيل شعبة العطارة بالغرف التجارية، إن سعر كيلو الكمون المطحون، يباع للمستهلك بسعر يتراوح من 400 و450 جنيها، في المحلات التجارية والأسواق المحلية.

وأشار وكيل شعبة العطارة بالغرف التجارية في تصريح خاص لـ القاهرة 24 إلى أن السعر الحالي للكمون لن يتخطى حاجز 450 جنيها في المحلات التجارية، وصولا للمستهلك النهائي باختلاف المناطق وتكلفة النقل، وأي محاولة لزيادة السعر عن هذا الحد ينطبق تحت مسمى جشع التجار.

وأوضح الكومي أن أسباب ارتفاع أسعار الكمون يرجع إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية (السوق السوداء) ووصوله لأسعار فلكية تخطت 70 جنيها خلال الفترة الماضية، ما انعكس على زيادة الأسعار المحلية في منتجات العطارة.

ولفت وكيل شعبة العطارة إلى أن الفترة المقبلة تشهد تراجعات في سعر منتجات العطارة في السوق المحلي، خلال شهر رمضان المبارك المقبل، ويأتي ذلك بالتزامن مع الانخفاض المتتالي في سعر الدولار الذي يشهده السوق الموازي (السوق السوداء).

المصدر: المال