"هذه فرصتكم الأخيرة".. رئيس شركة طيران الإمارات يحذر "بوينغ"

صرح رئيس شركة طيران الإمارات تيم كلارك بأن مصنع الطائرات الأمريكي "بوينغ" أمامه "فرصة أخيرة" لاستعادة سمعته، بعد سلسلة من الأخطاء الفادحة في مجالي السلامة والتصنيع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "طيران الإمارات"، في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، إنه "لاحظ تراجعا تدريجيا في معايير التصنيع لدى "بوينغ"، وهو ما أرجعه إلى أخطاء في الإدارة والحوكمة طويلة الأمد، بما في ذلك إعطاء الأولوية للأداء المالي على التميز الهندسي".

أضاف كلارك، أحد أبرز الشخصيات في مجال الطيران: "عليهم (في "بوينغ") أن يخضعوا عمليات التصنيع الخاصة بهم للمراجعة حتى لا يكون هناك أي تقصير في بعض الجوانب".

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وأعرب المسؤول عن استعداده لإرسال مهندسيه للإشراف على خطوط الإنتاج الخاصة بشركة صناعة الطائرات الأمريكية "بوينغ".

وأشار إلى أن إدارة "بوينغ" السابقة ارتكبت أخطاء متكررة، بما في ذلك الاستعانة بمصادر خارجية لتصنيع أجزاء من طائراتها ونقل أجزاء من إنتاجها من طائرات "787" إلى ساوث كارولينا لخفض الكلف بعد معارك مع النقابات في قاعدتها الرئيسية شمال سياتل بواشنطن.

وفي شهر يناير الماضي، أوصت إدارة الطيران المدني الأمريكية شركات نقل الجوي بفحص طائرات "بوينغ 737" قبل إقلاعها لتجنب انخفاض الضغط على متنها، وانفتاح بابها الأوسط في الجو.

وجاء ذلك بعد حادث انفتاح باب الطوارئ في طائرة "بوينغ" تابعة لشركة "ألاسكا إيرلانز" أثناء تحليقها في رحلة داخلية في الولايات المتحدة من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا) في 5 يناير الماضي.

وعقب الحادث في 10 يناير 2024، اعترفت شركة "بوينغ" بالحادث، وتعهدت بالشفافية في هذا الملف.

المصدر: "فايننشال تايمز"