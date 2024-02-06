مصر.. نجيب ساويرس يتعرض لخسائر كبرى

خسر الملياردير المصري، نجيب ساويرس، 252 مليون دولار منذ بداية العام الحالي 2024، من كافة استثماراته في الشركات والأسهم.

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وأظهر مؤشر بلومبرج للأثرياء، تراجع ثروة الملياردير نجيب ساويرس إلى 6.22 مليار دولار بعد خسار 252 مليون دولار منها نحو 17 مليون دولار أمس الاثنين.

وفي نهاية العام الماضي كشف مؤشر بلومبرج في 29 ديسمبر، أنّ رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس يحتل المرتبة 406 بين أغنى رجال العالم، والثاني في مصر، بثروة تقدر بنحو 6.48 مليار دولار.

وفي شهر يناير الماضي، حصلت شركة عاملة في مجال التنقيب عن الذهب والمعادن في مصر، تابعة للملياردير نجيب ساويرس، على عقد جديد للتنقيب عن الذهب في صحراء مصر الشرقية، وذلك ضمن خطة ساويرس لزيادة الاستثمار بقطاعي العقارات والذهب.

ويرى ساويرس أن الذهب ملاذ آمن في ظل التوترات الجيوسياسية بالمنطقة.

ويتيح العقد الذي اعتمده وزير البترول طارق الملا، لشركة ساويرس التنقيب عن الذهب بمساحة 350 كيلو متر مربع بمنطقتي بئر أسل وجبل الميت بالصحراء الشرقية.

وبذلك يمتلك ساويرس 5 عقود مع الحكومة المصرية للتنقيب عن الذهب في 10 مناطق مختلفة بالصحراء الشرقية.

وكان الملياردير المصري نجيب ساويرس أعلن، في عام 2018، تخصيص نصف ثروته للاستثمار في قطاع الذهب، من خلال مضاعفة حصته في إحدى كبرى شركات التعدين لتصبح واحدة من أكبر 10 شركات منتجة للذهب في العالم، وتستثمر في عدة دول بالمنطقة منها مصر.

وفي نهاية العام الماضي خلال تصريحات تلفزيونية، كشف نجيب ساويرس، عن نصيحته بخصوص أفضلية الاستثمار في عام 2024 ما بين الذهب والعقارات، قائلا إنه يفضل التوازن في الاستثمار بين الذهب والعقارات، موضحا: أي واحد عاقل يقول أنا عندي 100 جنيه، يحط 20 -30 في الذهب، و20-30 في العقار، و10-20 في السندات.

وذكر نجيب ساويرس وقتها: أنا اخترت أبقى حاطط 50% في الذهب، لأنه بشوف الدنيا بتقلب، والعالم كل يوم فيه حرب جديدة.. في غزة وليبيا والسودان وأوكرانيا.

المصدر: القاهرة 24