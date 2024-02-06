ألمانيا تخطط لتحويل محطات الكهرباء العاملة بالغاز إلى الهيدروجين

قررت السلطات الألمانية طرح مناقصات لبناء وحدات جديدة في محطات توليد الكهرباء التي تعمل بالغاز، تكون قابلة لتحويلها في المستقبل إلى العمل بواسطة الهيدروجين.

وتتضمن الخطة انتقال المحطات للعمل بالهيدروجين بحلول 2035-2040، بالإضافة إلى توفير تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه.

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وبعد عدة أسابيع من المفاوضات وافقت الحكومة الألمانية الشهر الماضي على تخصيص 7.55 مليار دولار لمشروع محطة طاقة بالغاز مع احتمال التحول إلى الهيدروجين.

وتسعى الحكومة الألمانية إلى جذب استثمارات خاصة في مشاريع نقل الطاقة من الغاز إلى الهيدروجين.

وستقرر الحكومة موعد تحول محطات الطاقة الجديدة التي تعمل بالغاز إلى الهيدروجين بحلول عام 2032 من أجل الوفاء بالتزامات الانبعاثات الصفرية للكربون بحلول عام 2035.

يذكر أن ألمانيا كانت قد أغلقت جميع محطات الطاقة النووية، ولكنها اضطرت إلى إعادة فتح محطات الطاقة الحرارية التي تعمل بالفحم خلال أزمة الطاقة التي مرت فيها البلاد مؤخرا.

المصدر: oilcapital