البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 35.25 مليار دولار في يناير

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الاثنين ارتفاع صافي الاحتياطيات الأجنبية في البلاد من 35.22 مليار دولار في ديسمبر إلى 35.25 مليار دولار في شهر يناير.

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يأتي ذلك في وقت أعلن فيه البنك بيع أذونات خزانة دولارية لـ"أجل عام" بقيمة 1.061 مليار دولار في عطاء بمتوسط عائد 5.149%.

وبحسب بيان المركزي تحل أذون الخزانة هذه محل أوراق مستحقة بقيمة 1.07 مليار دولار لأجل عام وكان عائدها 4.90%، فيما بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عام في عطاء قبل أسبوعين نحو 4.81%.

وفي مطلع فبراير الجاري، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، في أول اجتماعات عام 2024، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب.

المصدر: صحيفة الفجر