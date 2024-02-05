ارتفاع أسعار النفط بعد تراجع ملحوظ

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن تراجعت عقود الذهب الأسود الأسبوع الماضي بأكثر من 7% في ظل مخاوف اقتصادية.

وبحلول الساعة 09:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.40% إلى 72.57 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.56% إلى 77.76 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

ونهاية الأسبوع الماضي، تراجعت عقود الخام الأمريكي يوم الجمعة الماضي بنسبة 2.1% إلى 72.28 دولار للبرميل، وانخفضت العقود خلال الأسبوع الماضي بنسبة 7.35%.

بينما انخفضت عقود "برنت" يوم الجمعة الماضي بنسبة 1.75% إلى 77.33 دولار للبرميل، وسجلت العقود الأسبوع الماضي هبوطا بنسبة 6.8%.

المصدر: RT + بلومبرغ