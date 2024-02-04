المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ62 مليار جنيه.. بسعر فائدة يفوق 27%

طرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة بلغت 62 مليار جنيه نيابة عن وزارة المالية.

ويطرح البنك المركزي المصري، أذون الخزانة وسندات الخزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة، حيث الحكومة تجهد لتمويل عجز الموازنة العامة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة كأدوات استدانة بـسعر فائدة مجزي للمستثمرين، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وتُعد أذون الخزانة، من أدوات الدين القصيرة الأجل، حيث تتراوح آجالها بين 3 شهور وعام.

وأكدت البيانات الرسمية المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، أن قيمة الطرح الأول لأذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، تبلغ 35 مليار جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 27 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

وتراوح سعر الفائدة على أذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي المصري، يوم الخميس الماضي بين 25% و27.70%، بينما بلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة 26.98%، و 27.66%.

المصدر: بوابة أخبار اليوم