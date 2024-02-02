الخارجية المصرية: فارهيلي يبلغ شكري بإقرار الاتحاد الأوروبي دعما ماليا واقتصاديا إضافيا لمصر

قالت وزارة الحارجية المصرية مساء يوم الجمعة إن المفوض الأوروبي للجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، أبلغ وزير الخارجية سامح شكري بإقرار الاتحاد الأوروبي لدعم مالي واقتصادي إضافي لمصر.

وأفاد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى، مساء يوم الجمعة 2 فبراير الجاري اتصالا هاتفيا من مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، في إطار متابعة نتائج زيارة الوزير شكري الأخيرة إلى بروكسل، وما شهدته من توافق أوروبي حول زيادة الدعم الاقتصادي الأوروبي لمصر في إطار ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة".

وأشار السفير أبو زيد إلى أن المفوض الأوروبي حرص خلال الاتصال على إحاطة الوزير سامح شكري علما بالمستجدات الخاصة بإقرار قمة دول الاتحاد الأوروبي، التي عقدت بالأمس (الخميس) في بروكسل، لمخصصات مالية إضافية إلى دول الجوار للاتحاد الأوروبي ومن بينها مصر، في إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة 2021- 2027، وما يتضمنه هذا القرار من تخصيص دعم مالي واقتصادي إضافي لمصر".

وأضاف المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الاتصال تناول أيضا أوجه تعميق التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتنمية العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية في إطار علاقة الشراكة الاستراتيجية الشاملة الجديدة.

وحسب البيان، تطرق الاتصال إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وأهمية زيادة حجم ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وإزالة أية معوقات تحول دون وصولها بالشكل الكافي والمستدام لأهالي القطاع.

المصدر: RT