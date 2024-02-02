صندوق النقد الدولي: مصر وافقت على التحرك

قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفيا، إن المفاوضات لزيادة قيمة برنامج القرض المصري في المرحلة الأخيرة، والعمل يجري على التفاصيل المتعلقة بالتنفيذ.

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وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي، أن مصر وافقت على التحرك مع مرور الوقت نحو استهداف التضخم في السياسة النقدية.

وذكرت مديرة صندوق النقد أن إيرادات قناة السويس المصرية تراجعت في النصف الأول من يناير بمعدل 100 مليون دولار شهريا والخسائر تتزايد في العملة الصعبة بسبب حرب غزة.

وتابعت مديرة صندوق النقد أنه تم تمديد مهمة الصندوق إلى مصر لحل تعقيدات تنفيذ التغييرات في السياسات.

وأوضحت مديرة صندوق النقد الدولي، خلال مؤتمر صحفي عقد في واشنطن أن صندوق النقد الدولي يناقش مع مصر زيادة برنامجها التمويلي في وقت يواجه اقتصاد البلاد تحديات متزايدة وسط الاضطرابات التي تشهدها في المنطقة.

كما ذكرت مديرة صندوق النقد الدولي، أن العمل مع مصر يمثل أولوية قصوى للغاية لأنه مهم في هذا السياق الإقليمي الذي أصبح أكثر صعوبة.

ووصفت مديرة صندوق النقد الدولي برنامج مصر بأنه أولوية قصوى، موضحة أن المحادثات تحرز تقدمًا وتناقش زيادة البرنامج في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة خلال الأشهر الأخيرة.

ونشرت تقارير صحفية أن بعثة صندوق النقد الدولي مدت زياراتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع المقبل لإجراء محادثات عاجلة حول صفقة محتملة قد ينضم إليها شركاء جدد وتحصل بموجبها مصر على تمويل بقيمة 10 مليارات دولار، وقادت هذه الأنباء صعود السندات المصرية الدولارية.

وذكرت التقارير أنه ليس من الواضح ما إذا كان صندوق النقد الدولي يطلب تعويمًا فوريًا للجنيه المصري للتوقيع على الصفقة.

المصدر: وكالات