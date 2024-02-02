ميشوستين: عوائد تطبيقات الذكاء الاصطناعي في روسيا بلغت تريليون روبل

صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بأن الأثر الاقتصادي لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي بروسيا يقدر بنحو تريليون روبل (حوالي 11 مليار دولار).

وجاء ذلك بحسب ما صرح به رئيس الحكومة الروسية اليوم الجمعة في كلمة خلال الجلسة العامة لمنتدى ألماتي الرقمي 2024، وأشار ميشوستين إلى أن هذا الأثر الاقتصادي سيتجاوز بحلول نهاية العقد 10 تريليونات روبل.

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وأضاف رئيس الحكومة الروسية، أن هذا الرقم سيضيف قرابة 6% إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وفي وقت سابق، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره الفعال في الدورة الاقتصادية، وقال إن "البشرية دخلت حقبة جديدة من وجودها" مع استخدام الذكاء الاصطناعي.

(الدولار = 90 روبلا بتاريخ 2 فبراير 2023)

المصدر: تاس