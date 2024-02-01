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روسيا.. بيانات عن نشاط الصناعات التحويلية

مال وأعمال

روسيا.. بيانات عن نشاط الصناعات التحويلية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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سجل مؤشر النشاط التجاري (PMI) للصناعات التحويلية في روسيا الشهر الماضي 52.4 نقطة مقابل 54.6 نقطة في الشهر الذي قبله، وفقا لدراسة أجرتها S&P Global.

وأفادت الدراسة بأن مؤشر النشاط التجاري (PMI) في يناير الماضي سجل أدنى مستوى له منذ يوليو 2023.

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وعزا الخبراء تراجع الشهر الماضي إلى عطلة رأس السنة وعيد الميلاد، التي امتدت من 30 ديسمبر 2023 وحتى 9 يناير 2024.

وما يزال المؤشر ضمن هامش النمو، إذ إن مستوى الـ50 نقطة هو المستوى الذي يفصل بين النمو والانكماش.

المصدر: تاس

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