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انخفاض أسعار الذهب قبل بيانات أمريكية

مال وأعمال

انخفاض أسعار الذهب قبل بيانات أمريكية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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انخفضت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس تثبيت الفائدة للمرة الخامسة، منذ بدء دورة التشديد النقدي.

وبحلول الساعة 13:35 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.60% إلى 2055 دولار للأونصة.

فيما انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.24% إلى 2034.63 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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وجاء التراجع وسط ترقب الأسواق اليوم لصدور البيانات الأسبوعية لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة وسط توقعات انخفاضها ألف طلب إلى 213 ألفا.

المصدر: RT + بلومبرغ

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