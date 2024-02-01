انخفاض أسعار الذهب قبل بيانات أمريكية

انخفضت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس بعد قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس تثبيت الفائدة للمرة الخامسة، منذ بدء دورة التشديد النقدي.

وبحلول الساعة 13:35 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للمعدن النفيس بنسبة 0.60% إلى 2055 دولار للأونصة.

فيما انخفضت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.24% إلى 2034.63 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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وجاء التراجع وسط ترقب الأسواق اليوم لصدور البيانات الأسبوعية لطلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة وسط توقعات انخفاضها ألف طلب إلى 213 ألفا.

المصدر: RT + بلومبرغ