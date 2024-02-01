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صحيفة: دولة عربية في شمال إفريقيا من كبار مستوردي الديزل الروسي

مال وأعمال

صحيفة: دولة عربية في شمال إفريقيا من كبار مستوردي الديزل الروسي
Sputnik
صورة تعبيرية
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نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا تحدث عن كبار مشتري الديزل الروسي في 2023 وأشار إلى أن البرازيل تصدرت القائمة، في حين استحوذت دولة عربية على المرتبة الثالثة.

وتفوقت روسيا في العام 2023 على الولايات المتحدة من حيث إمدادات وقود الديزل إلى البرازيل، وأصبحت أكبر مصدر لهذا المنتج إلى أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، وفقا لصحيفة "فايننشال تايمز" نقلا عن بيانات برازيلية.

وأظهرت البيانات أن البرازيل استوردت بحلول نهاية العام الماضي 6.1 مليون طن من وقود الديزل من روسيا بقيمة 4.5 مليار دولار، حيث زادت البرازيل مشترياتها منه في العام الماضي بنسبة 400%. 

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وأفاد مصدر في الحكومة البرازيلية بأن "الزيادة الحادة في مشتريات الديزل الروسي ساعدت على احتواء ارتفاع أسعار المستهلكين في البلاد".

وتعتمد البرازيل وهي من أكبر عشر دول منتجة للنفط الخام على واردات الديزل لتلبية نحو 20% من الطلب المحلي.

ويعد الديزل قضية حساسة في البرازيل التي تعتمد على الشاحنات في حركة الاقتصاد، إذ يتم نقل أكثر من 60% من البضائع في البلاد عن طريق الشاحنات.

ليبيا من كبار مشتري الديزل الروسي:

وبعد البرازيل، جاءت تركيا في المرتبة الثانية في قائمة كبار مشتري الديزيل الروسي في نهاية العام الماضي، حيث استوردت نحو 4 ملايين برميل في الشهر، بحسب رسم بياني استند لبيانات شركة "كليبر" المعنية بأبحاث الطاقة والذي نشرته "فايننشال تايمز" في تقريرها.

فيما جاءت ليبيا في المرتبة الثالثة في القائمة، إذ بلغت مشترياتها من الديزل الروسي في نهاية 2023 قرابة 1.5 مليون برميل في الشهر، ومن ثم غانا بمشتريات دون مستوى 1.5 مليون برميل في الشهر.

صحيفة: دولة عربية في شمال إفريقيا من كبار مستوردي الديزل الروسي
FT

المصدر: "فايننشال تايمز"

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