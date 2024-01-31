"قطر للطاقة" ترسي عقودا بقيمة 6 مليارات دولار لمشروع تطوير أكبر حقل نفط في قطر

أعلنت شركة "قطر للطاقة"، اليوم الأربعاء، إرساء عقود بقيمة 6 مليارات دولار لمشروع زيادة إنتاج النفط من حقل الشاهين، أكبر حقل نفط في قطر، بحوالي 100 ألف برميل يوميا.

وبحسب بيان نشرته شركة "قطر للطاقة على موقعها الإلكتروني، تم إرساء أربع حزم عقود رئيسية للهندسة والمشتريات والبناء والتركيب.

وتأتي ترسية العقود كجزء من مشروع "رؤية"، الذي يعتبر المرحلة الثالثة لتطوير حقل الشاهين منذ تولي شركة "نفط الشمال"، وهي مشروع مشترك بين شركة "قطر للطاقة" (70%) و"توتال إنرغيز" (30%).

ويهدف المشروع إلى تطوير أكثر من 550 مليون برميل من النفط، وسيتم تنفيذه على مدى خمسة أعوام حيث يتوقع أن يبدأ بالإنتاج عام 2027. ويشتمل المشروع على حفر أكثر من مائتي بئر، ومنصة معالجة مركزية جديدة، وتسع منصات إنتاج، وخطوط الأنابيب المرافقة.

وتبلغ قيمة الحزم الأربع، والتي تشمل نطاقات عمل مختلفة، ما يزيد على ستة مليارات دولار، حيث تم إرساؤها على كل من:

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- تحالف شركات "ماكديرموت" الشرق الأوسط، وتشينغداو ماكديرموت، وتشوان للهندسة البحرية لتنفيذ عقد الهندسة والمشتريات والبناء لـتسع منصات إنتاج بقيمة تبلغ حوالي 2.1 مليار دولار.

- تحالف شركتي "ماكديرموت" الشرق الأوسط و"هيونداي" للصناعات الثقيلة لتنفيذ عقد الهندسة والمشتريات والبناء لمنصة المعالجة المركزية بقيمة تبلغ حوالي 1.9 مليار دولار.

- شركة لارسن وتوبرو (Larsen & Toubro) المحدودة لتنفيذ عقد الهندسة والمشتريات والبناء لمنصة صاعدة – بقيمة تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار.

- الشركة الوطنية الصينية لهندسة النفط البحرية لتنفيذ عقد الهندسة والمشتريات والبناء لخطوط الأنابيب والكابلات البحرية بقيمة تبلغ حوالي 900 مليون دولار.

ويقع حقل الشاهين على بعد 80 كيلومترا قبالة سواحل قطر، ويعد من أكبر الحقول في العالم من حيث "كمية النفط المتواجد في المكان". وقد بدأ الإنتاج التجاري من الحقل عام 1994 وخضع لعملية تطوير كبيرة ليصل معدل إنتاجه إلى 300 ألف برميل نفط يوميا عام 2007.

المصدر: RT