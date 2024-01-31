ارتفاع غير مسبوق في أسعار أشهر وجبة لدى المصريين

كشف المهندس مصطفى النجاري رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية حقيقة الارتفاع غير المسبوق لأسعار الفول، مؤكدا أن أسعار البقوليات ليست في منأى عن موجة ارتفاع الأسعار.

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وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية عبر قناة ON أن الأسعار الحالية لطن الفول بنحو 35-37 ألف جنيه، بما يعني أن سعر الكيلو يتراواح ما بين 35-37 جنيها.

وعن حجم الارتفاع، أضاف: "مش أقل من زيادة 40% في أسعار الفول وسوف يؤثر ذلك على أسعار ساندوتشات الفول مع ارتفاع أسعار الخبز مضافا إليها سعر الفول".

وشدد على أن "مشكلة سعر الصرف هي الركن الركين في المشكلة".

وقال نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، إن سبب ارتفاع أسعار الفول والعدس واللحوم أنها يندرج تحت بند البروتين، معقبا: "عندنا عجز البروتين الحيواني والنباتي بصفة عامة ولذلك اتجه الشعب للبقوليات مثل الفول والذي لا يكفي سوى 20% من احتياج الشعب واستهلاكه خاصة بالفترة الأخيرة".

ولفت أبو صدام، خلال لقائه مع الإعلامية انجي أنور في برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc، إلى أن مصر تستورد 80% من الفول بسبب عزوف الفلاحين عن زراعته لأنه ينافس مزروعات تحقق ربح أكبر، مثل: القمح، الكراوية والينسون، مطالبا بدعم الفلاحين لزراعة الفول مثل الزراعة التقاعدية.

وأضاف "سندوتش الفول دلوقتي بقى بـ 10 جنيه ويعتبر وجبه فطار لبعض الناس"، منوها إلى أن هناك عجزا في المساحة الزراعية والمراعي الطبيعية وندرة في لأمطار.

المصدر: جريدة المال + مصر تايمز