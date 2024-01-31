بورصة موسكو عند أعلى مستوى في أسبوعين

تجاوز مؤشر بورصة موسكو الرئيسي، في تعاملات اليوم الأربعاء، مستوى 3200 نقطة، وذلك للمرة الأولى منذ 15 يناير الجاري.

وبحلول الساعة 11:45 بتوقيت موسكو، ارتفع مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالروبل MOEX بنسبة 0.44% إلى 3209.84 نقطة.

فيما صعدت مؤشر البورصة للأسهم المقومة بالدولار RTS بنسبة 0.45% إلى 1127.38 نقطة، وفقا للتداولات.

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وفي سوق العملات، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 24 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيكا) إلى 89.47 روبل، في حين انخفض سعر صرف اليورو بواقع 58 كوبيكا إلى 96.91 روبل.

بينما هبط سعر صرف العملة الصينية اليوان بواقع 9 كوبيكات إلى 12.43 روبل، بحسب بيانات بورصة موسكو.

المصدر: تاس