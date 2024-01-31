بيانات صينية تدفع أسعار النفط إلى المنطقة الحمراء

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الأربعاء، مع تراجع المعنويات في الأسواق إثر بيانات أظهرت انكماش نشاط الصناعات التحويلية في الصين في يناير 2024 للشهر الرابع على التوالي.

وبحلول الساعة 09:35 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.39% إلى 77.52 دولار للبرميل، فيما انخفضت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.45% إلى 82.50 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأظهرت بيانات رسمية صدرت اليوم، ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرسمي لقطاع الصناعات التحويلية في الصين إلى 49.2 نقطة في يناير الجاري من 49 نقطة تم تسجيلها في ديسمبر الماضي.

وجاءت النتيجة متوافقة مع توقعات الخبراء الذي أشاروا إلى 49.2 نقطة، وعلى الرغم من ارتفاع المؤشر في الشهر الجاري (يناير 2024) إلا أنه لا يزال أقل من مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الرابع على التوالي.

المصدر: RT + بلومبرغ