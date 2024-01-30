وسائل إعلام: مصر وجنوب إفريقيا تفعلان التجارة التفضيلية ضمن منظومة "بريكس"

تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن أن مصر قامت بجني أولى ثمار الانضمام لمجموعة "بريكس" بعد إعلان جنوب إفريقيا تفعيل التجارة التفضيلية ضمن اتفاقية التجارة الحرة مع مصر.

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وأوضحت أن هذا الأمر يضيف فصلا جديدا من فصول التعاون الاقتصادي ويفتح الباب من أجل تعزيز حجم التجارة بين مصر وجنوب إفريقيا والتي تشهد فرصا كبيرة للتعاون خاصة مع انضمام مصر إلى دول تجمع "بريكس" مع العام الجاري.

وبالرجوع إلى الأرقام الرسمية، رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور حجم التبادل التجاري بين مصر وجنوب إفريقيا، حيث بلغ نحو 217.1 مليون دولار بنهاية عام 2021 مقابل 158.5 مليون دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت 58.6 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 37%؛ موزعة بين صادرات مصرية لجنوب إفريقيا بقيمة 128.9 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 75.2 مليون دولار خلال عام 2020، وذلك بزيادة بلغت 53.7 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع بلغت 71.5%، بينما سجلت قيمة الواردات المصرية من جنوب إفريقيا نحو 88.2 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 83.3 مليون دولار خلال عام 2020 بزيادة بلغت نحو 4.9 مليون دولار، وبنسبة ارتفاع كانت 5.8%.

وعلى صعيد الاستثمار سجلت قيمة الاستثمارات الجنوب إفريقية في مصر نحو 74.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019/ 2020، مقابل 10.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018/ 2019 بزيادة بلغت نحو 64 مليون دولار، وبنسبة زيادة بلغت 600.5%.

وقائمة السلع المتبادلة بين مصر وجنوب إفريقيا تشمل حوالي 5 سلع هي الأهم في التبادل التجاري بين الجانبين، وضمت قائمة صادرات مصر إلى جنوب إفريقيا كلا من اللدائن ومصنوعاتها، يليها صادرات مصر من الفواكه، والمنتجات الكيميائية غير عضوية، وصادرات السكر والمصنوعات السكرية، وأخيرا محضرات الخضر، وفي المقابل تضمنت قائمة واردات مصر من جنوب إفريقيا كلا من السيارات والجرارات والدراجات، يليها واردات النحاس ومصنوعاته، وواردات الحديد الصب "ظهر"، والمنتجات الكيميائية المتنوعة، وأخيرا واردات المراجل والآلات.

ومن المقرر أن يشهد 31 يناير الجاري تدشين منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، في خطوة تاريخية وأداة فعالة في تحقيق تجارة ذات معني في القارة الإفريقية من خلال شحن المنتجات المصنوعة بجنوب إفريقيا إلى الدول الأطراف بمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية المشاركة في مبادرة التجارة الموجهة، منها غانا ومصر ورواندا وتونس، حيث تطلق جنوب إفريقيا مبادرة "التجارة التفضيلية" بموجب اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية في ميناء "ديربان".

المصدر: RT