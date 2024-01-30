انخفاض مبيعات "آيفون" في الصين

أظهرت أرقام من مؤسسة البيانات الدولية (IDC) الصادرة هذا الأسبوع أن مبيعات الهواتف الذكية من شركة آبل في الصين انخفضت بنسبة 2.1% على أساس سنوي في الربع الأخير من العام الماضي.

ويسلط هذا الانخفاض الضوء على التحديات التي تواجهها شركة آبل في ثالث أكبر سوق لها، حيث تمنع بعض الشركات الصينية والهيئات الحكومية استخدام أجهزتها ردا على القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على التطبيقات الصينية لما وصفته بأسباب أمنية.

وعلى الرغم من أن مبيعات الهواتف الذكية من هواوي تضررت بشدة بسبب العقوبات الأمريكية، إلا أن عملاق التكنولوجيا عاد إلى الظهور العام الماضي، مع زيادة بنسبة 36.2% في الربع الأخير من عام 2023، حسبما أظهرت أرقام IDC.

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وأصبحت هواوي رابع أكبر بائع للهواتف الذكية في الصين خلال تلك الفترة، بحصة سوقية بلغت 13.9%، مقارنة بـ 10.3% في الربع نفسه من العام السابق.

وعلى مدار العام بأكمله، تفوقت آبل على شركة Vivo لتصبح أكبر بائع للهواتف الذكية في الصين، حيث استحوذت على حصة سوقية بلغت 17.3٪.

ومع ذلك، يتوقع المحللون زيادة الضغط على مبيعات آبل في عام 2024. ووفقا لمؤسسة IDC، فقد تأثر وجود شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة في الصين بسبب المنتجات المنافسة والتحديثات المحدودة للمنتجات من قبل شركة آبل، ما قلل من الجاذبية الإجمالية لأجهزة "آيفون".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، توقع محللون من مجموعة Jefferies Financial Group أن مبيعات "آيفون" في الصين قد تصل إلى انخفاض مزدوج الرقم هذا العام، في حين من المتوقع أن تعزز هواوي وجودها في السوق مع ارتفاع المبيعات بشكل كبير في عام 2024.

المصدر: RT