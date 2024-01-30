صعود العملات المشفرة وعملة "البيتكوين" فوق 43 ألف دولار

واصلت العملات المشفرة، بما في ذلك "البيتكوين"، ارتفاعها اليوم الثلاثاء، وجرى تداول العملة الرقمية الأكثر شهرة في العام فوق مستوى 43 ألف دولار.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت قيمة عملة "البيتكوين" بنسبة 3.03% إلى 43297.87 دولار، بحسب بيانات منصة "كوين ديسك" لتداول العملات المشفرة.

وفي مطلع العام الجاري 2024، توقع خبراء ارتفاع قيمة عملة "البيتكوين" هذا العام إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق لتنهي العام عند 80 ألف دولار.

المصدر: RT