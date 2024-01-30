مصر تجرب برنامجا للعمالة مع السعودية

أعلن وزير العمل المصري حسن شحاتة، بدء تنفيذ برنامج الفحص المهني بين مصر والسعودية، وذلك بشكل تجريبي داخل مركز التدريب المهني في بولاق الدكرور، لتصدير العمالة المصرية للسعودية.

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ودعا الشباب الراغب في الحصول على شهادة فحص واختبار مهني على مهن السباكة، والكهرباء، وميكانيكا السيارات، والنجارة، واللحام، التقديم على منصة PACC، للحصول على شهادة مجانية، تعزز من امتلاكه للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية.

وقال شحاتة، إن شهادات الفحص المهني، واحدة من أبرز بروتوكولات التعاون بين وزارة العمل المصرية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، بهدف تصدير عمالة مصرية ماهرة ومدربة على المهن التي تحددها وتحتاجها السعودية، موضحا أن تلك الشهادات ستؤكد مصداقية المهنة، ومهارة الراغب في السفر فيها، وذلك للقضاء على الشهادات، والصفات المهنية المضروبة التي تهدد مستقبل العامل المصري في الخارج، وتجعله لا يعمل بشكل مستدام.

وأضاف بيان صحفي عن الوزارة، أن مدة سريان شهادة الفحص المهني 5 سنوات، وأن مواعيد الاختبارات الخاصة بمهن الكهرباء، والسباكة يوم الاثنين من كل اسبوع،ومهن اللحام، والنجارة، يوم الثلاثاء من كل اسبوع ،ومهن ميكانيكا السيارات يوم الأربعاء من كل اسبوع، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا خلال تلك الأيام.

وبحسب البيان، كان قد شهد حسن شحاتة وزير العمل،ونظيره السعودي أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأحد فنادق القاهرة ،في أكتوبر الماضي 2024، توقيع مذكرة تفاهم، واتفاقية الفحص المهني بهدف التحقق من إمتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية، وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في سوق المملكة.

المصدر: المصري اليوم