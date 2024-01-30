خبير يحذر: الدولار "قنبلة موقوتة" في مصر تهدد أمن البلاد

أكد أستاذ الاقتصاد الدولي في مصر كريم العمدة أن الوضع الاقتصادي المصري متأزم وسيئ جدا، وهناك فرق كبير وشاسع بين سعر الدولار الرسمي في البنوك وفي السوق السوداء.

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وأوضح العمدة في تصريحات خاصة لـRT أن مصر تحتاج إلى حلول سريعة وعاجلة، مشددا على أن أداء الحكومة المصرية ضعيف، كما أشار إلى أن استمرار الوضع بهذا الشكل سيؤدي إلى مزيد من التأزم الاقتصادي، مما يعطل ويكبل الاقتصاد المصري.

ووصف الأمر الحالي بأنه بمثابة "قنبلة موقوته" تهدد السلام والأمن الاجتماعي المصري، مشيرا إلى أن كافة الأسعار تشهد زيادة ملحوظة من الطعام والملابس وقطع غيار السيارات، والشارع المصري يتساءل عن الحل، مشددا على أهمية وجود حلول عاجلة ويكون هناك تمويل من الخارج.

وحول اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي المصري أول الشهر المقبل، أكد العمدة أن الشارع المصري في انتظار أي قرار يتم اتخاذه يخفف من تأثير الأزمة الحالية.

وشدد أستاذ الاقتصاد الدولى على أن الوضع الاقصادي المصري أصبح كارثيا، مشددا على أهمية تحرير سعر الصرف ولكن وفقا لضوابط لحماية الاقتصاد المصري.

ويستمر الدولار في الصعود بالسوق السوداء في مصر منذ بداية يناير، ووصل سعر الدولار أمس الاثنين إلى نطاق الـ 65 - 68 جنيها للدولار، وبالتحديد عند 67.7.

المصدر: RT