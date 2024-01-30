ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من نقص الإمدادات

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط، وفي ظل مخاوف المستثمرين تجاه نقص إمدادات الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.26% إلى 76.98 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.07% إلى 82.46 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ