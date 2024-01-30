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ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من نقص الإمدادات

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من نقص الإمدادات
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تصاعد حدة التوترات في الشرق الأوسط، وفي ظل مخاوف المستثمرين تجاه نقص إمدادات الأسواق العالمية.

وبحلول الساعة 10:05 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.26% إلى 76.98 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.07% إلى 82.46 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ

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