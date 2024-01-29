مصر تتصدر التصنيف عربيا.. ما هي الدول التي تسحب أموالها بنشاط من سندات الخزانة الأمريكية؟

دفعت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا مجموعة من الدول في العالم لإعادة النظر في استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية.

ويرى خبراء أن بعض الدول تتخوف من أن تستخدم واشنطن الاستثمارات في السندات كأداة ضغط عليها، إلى جانب أن الدين العام الأمريكي بلوغ مستوى فلكيا.

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وسحبت روسيا أموالها بشكل شبه كامل من هذه السندات، كما خفضت بكين استثماراتها في أوراق الدين الأمريكية بعشرات المليارات من الدولارات، وتراجعت إلى المرتبة الثانية في قائمة كبار حائزي السندات الأمريكية.

وفيما يلي لائحة بالدول التي سحبت أموالها من سندات الخزانة الأمريكية بأسرع وتيرة، بناء على بيانات وزارة الخزانة الأمريكية:

المصدر: برايم