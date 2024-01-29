علامات تجارية كبرى تسخر من فضيحة فساد في دولة أوروبية

انتشرت حملة إعلانية لشركة "إيكيا" في البرتغال تسخر من فضيحة الفساد الأخيرة في البلاد على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع.

وأصدرت "إيكيا" لوحات إعلانية في لشبونة للترويج لمكتبة تحمل الشعار التالي: "جيدة لتخزين الكتب. أو 75800 يورو" في إشارة إلى المبلغ النقدي الذي عثر عليه مخبأ في مظاريف على رف الكتب أثناء مداهمات الشرطة لمكتب فيتور إسكاريا، كبير موظفي رئيس الوزراء السابق أنطونيو كوستا.

وقام كوستا بعد ذلك بإقالة إسكاريا ثم استقال في نوفمبر وسط تحقيق في الفساد.

وفي بيان نقلته وسائل الإعلام المحلية، قالت "إيكيا" إنها ترغب في تطوير حملات "تعكس حياتهم الحقيقية" وتساعد في تخفيف "التوتر في عالم تتوتر فيه الأعصاب بشكل متزايد".

وبصرف النظر عن إثارة ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد دفعت الحملة العديد من تجار التجزئة الرئيسيين الآخرين إلى إصدار إعلانات مماثلة.

ويقول إعلان لشركة FNAC الفرنسية متعددة الجنسيات: "هناك العديد من أرفف الكتب، لكن لا شيء يضاهي ثراء كتبنا (الثقافي)".

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وطرحت شركة Staples العملاقة للتوريدات المكتبية السؤال التالي: "لكن هل يحتفظ أي شخص بهذا في غرفة معيشته، "إيكيا"؟".

وأعلن متجر التجزئة للأثاث والديكور المنزلي Gato Preto، عن أريكة مع التعليق التالي: "في Gato Preto، هناك مكان أفضل للاختباء".

ويقول إعلان صادر عن دار النشر Penguin Livros: "كل ما نحتاجه هو 75800 يورو".

وتتباهى شركة بيع الأثاث بالتجزئة Moviflor بأن إحدى خزائنها "تتسع لأكثر من 75800 يورو، ولكن يمكن للمرء الحصول عليها بسعر أقل بكثير".

وفي الوقت نفسه، أكدت شركة "إيكيا" أنها لا تنوي "المساهمة بأي شكل من الأشكال في النقاش الحزبي أو في سياق ما قبل الانتخابات الحالي في البلاد". ومن المقرر إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في البرتغال في 10 مارس.

وتقول شركة الأثاث السويدية العملاقة إنها تخطط لتوزيع المزيد من اللوحات الإعلانية ذات الطبيعة المماثلة في المدن البرتغالية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

المصدر: RT