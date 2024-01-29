صعود أسعار النفط مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط

صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، مع تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط بعد مقتل 3 جنود أمريكيين على الحدود السورية الأردنية ما أثار مخاوف من تصاعد التوتر في المنطقة.

وبحلول الساعة 09:50 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.24% إلى 78.20 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.25% إلى 83.76 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

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ويرى محللون أن مقتل الجنود الأمريكيين على الحدود السورية الأردنية يعد نقطة انعطاف خطيرة في الصراع بمنطقة الشرق الأوسط، الغنية بالنفط، إذ يشير إلى احتمال انخراط الولايات المتحدة في الحرب بشكل كبير.

المصدر: RT + بلومبرغ