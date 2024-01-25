عملاق الغاز القطري يصدر بيانا حول الشحنات عبر البحر الأحمر في ظل الهجمات

رجحت شركة "قطر للطاقة" احتمال أن تؤثر الهجمات في منطقة البحر الأحمر على جدول تسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال كونها قد تسلك طرقا بديلة.

وأكدت "قطر للطاقة"، في بيان نشرته اليوم الخميس، أن إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال مستمر دون انقطاع، وأن الشركة ملتزمة بشكل ثابت في ضمان إمدادات موثوقة من الغاز الطبيعي المسال لزبائنها.

وأضافت في البيان: "بينما قد تؤثر التطورات في منطقة البحر الأحمر على جدولة بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر لأنها قد تسلك طرقا بديلة، إلا أنه يتم إدارة تسليمها مع عملائنا".

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وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن موردي الغاز الطبيعي المسال، بما في ذلك روسيا وقطر، يتجنبون الملاحة عبر البحر الأحمر في ظل تصاعد التوتر في المنطقة.

وبناء على بيانات الوكالة فقد قامت قطر في منتصف الشهر الجاري، بتحويل مسار ثلاث ناقلات للغاز الطبيعي المسال متجهة إلى أوروبا بعيدا عن البحر الأحمر.

وتضامنا مع قطاع غزة تستهدف جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) سفن شحن في البحر الأحمر تملكها وتشغلها شركات إسرائيلية وتنقل بضائع من إسرائيل وإليها، وفقا لتصريحات للجماعة.

ومنذ 12 يناير الجاري وبوتيرة متفاوتة يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات على اليمن، ويقول التحالف إنه يستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من البلاد.

المصدر: RT