روسيا تسلم بنغلاديش 2.7 مليون طن من القمح عام 2023

قال سفير روسيا في دكا ألكسندر مانتيتسكي، إن الجانب الروسي قام بتسليم بنغلاديش في عام 2023 الماضي2.7 مليون طن من القمح، وهي مساهمة كبيرة في توفير الأمن الغذائي لهذه الدولة.

وأضاف السفير في كلمته بمناسبة الذكرى السنوية الـ52 لإقامة العلاقات الدبلوماسية، بين روسيا الاتحادية وبنغلاديش: "تساهم روسيا بشكل كبير في الأمن الغذائي لبنغلاديش، باعتبارها أحد الموردين الرئيسيين لمختلف منتجات الصناعات الزراعية، وفي المقام الأول القمح والأسمدة. وفي عام 2023 بلغت صادرات الحبوب الروسية إلى بنغلاديش 2.7 مليون طن".

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ووفقا للسفير الروسي، فإنه "على الرغم من الاضطرابات الحالية في الشؤون الدولية، يتطور التعاون المثمر بين موسكو ودكا في العديد من القطاعات".

وسرد السفير بعض الأحداث المهمة التي وقعت في العلاقات الروسية- البنغلاديشية في عام 2023، ومن بينها مثل الزيارة الأولى على الإطلاق لوزير خارجية روسي إلى دكا، وحفل تسليم الوقود النووي إلى محطة روبور للطاقة النووية التي شارك فيها عبر الفيديو الرئيس فلاديمير بوتين ورئيسة وزراء بنغلاديش الشيخة حسينة، وكذلك دخول مفرزة من سفن أسطول المحيط الهادئ الروسي إلى ميناء شيتاغونغ في بنغلاديش لأول مرة منذ نصف قرن تقريبا.

وذكر السفير أن الوزير لافروف، بحث خلال المباحثات مع نظيره البنغالي عبد الكلام عبد المؤمن في سبتمبر 2023، عدة مواضيع من بينها توريد المنتجات الزراعية الروسية إلى بنغلاديش.

وفي ختام تلك المباحثات، قال لافروف إنه ناقش مع نظيره البنغالي موضوع توريد الحبوب والأسمدة من روسيا إلى هذه الجمهورية على أساس طويل الأجل.

المصدر: تاس