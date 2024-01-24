ديفيد هنري يكشف أولويات مدينة الأمير محمد بن سلمان وموقع افتتاحها المتوقع (فيديوهات)

أكد الرئيس التنفيذي لمدينة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غير الربحية دايفيد هنري أنه يتطلع بشدة إلى افتتاح مدينة الأمير محمد بن سلمان والعيش فيها في نهاية 2025.

وخلال جلسة حوارية في منتدى مستقبل العقار في يومه الثالث والأخير، أوضح دايفيد هنري أن الأمير محمد بن سلمان وجه بأن تكون المدينة ذكية وقائمة على الذكاء الاصطناعي.

وأشار هنري إلى أن التنقل داخل المدينة سيكون بطريقة سلسلة دون الحاجة إلى مركبة خاصة، لافتا إلى استهداف أن تكون تصاميم المدينة وتهيئة البنية التحتية مواكبة للبيئة المستدامة.

فيديو | الرئيس التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية: نستهدف في تصاميم المدينة وتهيئة البنية التحتية بأن تكون مواكبة للبيئة المستدامة#منتدى_مستقبل_العقار#الإخباريةpic.twitter.com/2RBqJBgKZC — الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 24, 2024

وبين أن من أولويات مدينة الأمير محمد بن سلمان احتضان فروع المشاريع الكبرى، وخلق مجتمع تعليمي.

فيديو | ديفيد هنري: #ولي_العهد وجه بأن تكون مدينة الأمير محمد بن سلمان مدينة ذكية قائمة على الذكاء الاصطناعي#منتدى_مستقبل_العقار#الإخباريةpic.twitter.com/F0lQf8CTtF — الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 24, 2024

فيديو | ديفيد هنري: من أولويات مدينة الأمير محمد بن سلمان احتضان فروع المشاريع الكبرى.. وخلق مجتمع تعليمي في عام 2025 #منتدى_مستقبل_العقار#الإخباريةpic.twitter.com/bFxGsdovPm — الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 24, 2024

وذكر الرئيس التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن سلمان أن "التعليم أهم ركيزة يبحث عنها الآباء، وفي المشاريع العملاقة نركز على التعليم"، مشيرا إلى أن المدارس بدأت في مدينة الأمير محمد بن سلمان في العام الماضي".

وأعلن استحداث 3 مدارس بالمدينة قبل افتتاحها بنهاية العام المقبل 2025.

ولفت إلى أن جميع موظفي المؤسسة سينتقلون إلى المدينة وعددهم نحو 2000 موظف، وسيتم قبول أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة وسيتشكل في المدينة مجتمع من طلبة المدارس وذويهم.

فيديو | هنري: نركز على الجانب التعليمي وقد استحدثنا 3 مدارس قبل افتتاح مدينة الأمير محمد بن سلمان#منتدى_مستقبل_العقار#الإخباريةpic.twitter.com/7mMmpxXZPn — الإخبارية - اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 24, 2024

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المصدر: "الإخبارية"