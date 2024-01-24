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ديفيد هنري يكشف أولويات مدينة الأمير محمد بن سلمان وموقع افتتاحها المتوقع (فيديوهات)

مال وأعمال

ديفيد هنري يكشف أولويات مدينة الأمير محمد بن سلمان وموقع افتتاحها المتوقع (فيديوهات)
AFP
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أكد الرئيس التنفيذي لمدينة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غير الربحية دايفيد هنري أنه يتطلع بشدة إلى افتتاح مدينة الأمير محمد بن سلمان والعيش فيها في نهاية 2025.

وخلال جلسة حوارية في منتدى مستقبل العقار في يومه الثالث والأخير، أوضح دايفيد هنري أن الأمير محمد بن سلمان وجه بأن تكون المدينة ذكية وقائمة على الذكاء الاصطناعي.

وأشار هنري إلى أن التنقل داخل المدينة سيكون بطريقة سلسلة دون الحاجة إلى مركبة خاصة، لافتا إلى استهداف أن تكون تصاميم المدينة وتهيئة البنية التحتية مواكبة للبيئة المستدامة.

وبين أن من أولويات مدينة الأمير محمد بن سلمان احتضان فروع المشاريع الكبرى، وخلق مجتمع تعليمي.

وذكر الرئيس التنفيذي لمدينة الأمير محمد بن سلمان أن "التعليم أهم ركيزة يبحث عنها الآباء، وفي المشاريع العملاقة نركز على التعليم"، مشيرا إلى أن المدارس بدأت في مدينة الأمير محمد بن سلمان في العام الماضي".

وأعلن استحداث 3 مدارس بالمدينة قبل افتتاحها بنهاية العام المقبل 2025.

ولفت إلى أن جميع موظفي المؤسسة سينتقلون إلى المدينة وعددهم نحو 2000 موظف، وسيتم قبول أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة وسيتشكل في المدينة مجتمع من طلبة المدارس وذويهم.

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المصدر: "الإخبارية"

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