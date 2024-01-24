شركات روسية تعرض مسيرات حديثة في أبو ظبي

تعرض شركات روسية أحدث ما توصلت إليه في مجال صناعة الطائرات بدون طيار في المعرض الدولي السادس "يومكس 2024" في أبو ظبي.

وتشارك في معرض "يومكس" شركات روسية مثل "إيروماكس" و"روس أوبورون إكسبرت"، حيث تعرض نماذج من مسيرات وطائرات بدون طيار متعددة المهام روسية الصنع.

وعن مشاركة شركة "إيروماكس" في المعرض، قال ممثل الشركة أليكسي كارنيلوف، اليوم الأربعاء: "في معرض "يومكس 2024"، نمثل شركتي "إيكار" و"إيروماكس". "إيكار" هي شركة مصنعة ومركز هندسي لجميع الطائرات بدون طيار المعروضة هنا، أما "إيروماكس" فهي مقدم خدمة لهذه الطائرات في السوق الروسية والدولية".

وأشار إلى أن الشركة تعرض نماذج من طائرات بدون طيار مثل AC-MK-4 وAC-MK-6.

بدوره قال ألكسندر ميخييف المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية: "تعرض "روس أوبورون إكسبورت" مجموعة واسعة من المسيرات في المعرض، وتعمل الشركة بنجاح على ترويج وتصدير طائرات بدون طيار روسية مثل Orlan-10E وOrlan-30 وOrion-E التي أثبت فعاليتها".

وانطلقت هذا الأسبوع في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" فعاليات معرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة "يومكس" (UMEX) والمحاكاة والتدريب "سيمتكس" (SimTEX).

وينعقد الحدثان في الفترة من 23 حتى 25 يناير الجاري، بمشاركة شركات محلية وعالمية المتخصصة.

ويوفر الحدثان منصة لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات للأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، وصولا إلى الروبوتات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وسط مشاركة نخبة من الخبراء والباحثين لتبادل وجهات النظر.

المصدر: RT + رابتلي