مروحيات وعشرات الآليات تشارك في إخماد حريق بسوق صيني ضخم في صربيا

تمكنت فرق الطوارئ الصربية في بلغراد من السيطرة على حريق ضخم اندلع بأكبر سوق صيني في البلاد، وفقا لوكالة "نوفوستي".

وتمت السيطرة على الحريق بعد أن شاركت مروحيات في عمليات الإخماد، وبحسب الوكالة فإن سيارات الإطفاء لا تزال تعمل في الموقع.

وأفادت وزارة الداخلية الصربية، بأن أكثر ن 70 رجل إطفاء و25 آلية و3 مروحيات تشارك في إخماء الحريق المندلع في أكبر مركز تسوق صيني في العاصمة الصربية.

وأشارت الوزراة إلى أن المروحيات توقفت عن المشاركة في إخماد الحريق بعد أن توقفت حدة الدخان المتصاعد من السوق، لكن عدة سيارات إطفاء لا تزال في مكان الحادث، وحتى الآن لا توجد معلومات عن سقوط ضحايا.

من جهتها ذكرت إذاعة وتلفزيون صربيا، أن السفير الصيني لدى صربيا، لي مينغ، زار موقع الحريق، حيث شكر السلطات الصربية على "مشاركتها السريعة في لحظة صعبة".

المصدر: نوفوستي