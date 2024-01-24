صعود الروبل أمام العملات الرئيسية في بورصة موسكو
Globallookpress
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صعدت العملة الروسية أمام العملات الرئيسية في تعاملات اليوم مدعومة بزيادة الطلب عليها في ظل فترة سداد الشركات الناشطة في التصدير الضرائب المستحقة عليها في روسيا.
وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 49 كوبيكا (الروبل = 100 كوبيك) إلى 88.20 روبل، في حين انخفض سعر صرف اليوان الصيني إلى 12.26 روبل.
فيما لم تسجل العملة الأوروبية أي تغيير يذكر حيث تم تداولها عند مستوى 95.93 روبل بانخفاض قدره كوبيكين عن سعر التسوية السابق.
المصدر: RT