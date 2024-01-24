اليابان تزيد استيرادها الحبوب الروسية 400%

زادت اليابان العام الماضي 2023 وارداتها من الحبوب من روسيا بنسبة 381.8%، لكنها خفضت وارداتها من الأسماك والخضروات والفواكه، وفقا لبيانات وزارة المالية اليابانية.

وأظهرت البيانات أن واردات الأسماك والمنتجات البحرية من روسيا إلى اليابان انخفضت في العام 2023 بنسبة 16.4% مقارنة بالعام 2022، فيما انخفضت واردات الخضار بنسبة 48.9%، والفواكه بنسبة 96.7%.

ووفقا للبيانات لم تستورد اليابان فول الصويا من روسيا خلال العام الماضي 2023.

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وفي الوقت نفسه، أشارت البيانات إلى أن مشتريات اليابان من الأسماك والمنتجات البحرية الروسية في شهر ديسمبر الماضي وحده ارتفعت بنسبة 41.3% مقارنة بديسمبر 2022.

وأمس أظهرت بيانات رسمية أن صادرات المواد الزراعية والغذائية الروسية العام الماضي بلغت مستوى قياسيا عند 45 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي