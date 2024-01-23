"المواطن يدفع ثمن قرارات حكومته".. تقرير يكشف وضعا يرثى له يعيشه ملايين البريطانيين

حذرت منظمة "سيتيزن آدفايس" من أنه سيتم قطع الكهرباء والغاز عن أكثر من مليوني بريطاني هذا الشتاء بسبب عجزهم عن سداد فواتير الطاقة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة في المملكة المتحدة.

وقالت المنظمة الخيرية، في بيان نشرته اليوم على موقعها الإلكتروني: "أظهر تحليل للمنظمة أن أكثر من مليوني شخص في المملكة المتحدة سيتم قطع الكهرباء والغاز عنهم هذا الشتاء بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف فواتير الطاقة".

كذلك أشارت إلى أن قرابة 5 ملايين شخص يعيشون في حالة أسر بسبب ديونهم، التي بلغت رقما قياسيا قدره 2.9 مليار جنيه استرليني، لموردي الطاقة.

إقرأ المزيد

وعن عمق الأزمة في المجتمع البريطاني، أفادت المنظمة بأن واحدا من كل أربعة أشخاص في بريطانيا غير قادر على سداد الفواتير الأساسية، في حين اضطرت أسرة من كل 10 أسر للاقتراض في الأشهر الستة الماضية لسداد فواتير الطاقة.

وفي العام الماضي، انقطع الغاز والكهرباء في المملكة المتحدة عن 1.7 مليون شخص مرة واحدة على الأقل في الشهر، بينما قضى 800 ألف شخص أكثر من 24 ساعة بدون طاقة.

وبعد انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وسع الغرب من عقوباته على روسيا ودعى للتخلي عن موارد الطاقة الروسية. وأدى اضطراب سلاسل التوريد إلى ارتفاع أسعار الوقود والكهرباء والغذاء في أوروبا والولايات المتحدة، أما في المملكة المتحدة أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على ملايين الأسر.

المصدر: نوفوستي