انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى أدنى مستوى في نحو 6 أشهر
Globallookpress
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تراجعت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين إلى دون مستوى 300 دولار للألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 28 يوليو 2023.
وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة لشهر فبراير المقبل في مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا) بنسبة 6.3% إلى 299.8 دولار لكل ألف متر مكعب.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن خبراء أن أسعار الغاز تراجعت في ظل احتياطيات الكبيرة من الوقود الأزرق في أوروبا والشتاء المعتدل نسبيا ومصادر الطاقة المتجددة.
المصدر: نوفوستي