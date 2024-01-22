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انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى أدنى مستوى في نحو 6 أشهر

مال وأعمال

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى أدنى مستوى في نحو 6 أشهر
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تراجعت أسعار الغاز في البورصات الأوروبية خلال التعاملات الصباحية اليوم الاثنين إلى دون مستوى 300 دولار للألف متر مكعب، وذلك للمرة الأولى منذ 28 يوليو 2023.

وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة لشهر فبراير المقبل في مؤشر TTF (أكبر مركز في أوروبا) بنسبة 6.3% إلى 299.8 دولار لكل ألف متر مكعب.

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ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن خبراء أن أسعار الغاز تراجعت في ظل احتياطيات الكبيرة من الوقود الأزرق في أوروبا والشتاء المعتدل نسبيا ومصادر الطاقة المتجددة.

المصدر: نوفوستي

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