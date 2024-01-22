تركيا تستهدف قطاعا اقتصاديا بأكثر من 600 مليار دولار

أشار وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي إلى أن أحد أهم أهداف برنامج الفضاء التركي تطوير الصناعات الفضائية، والحصول على حصة أكبر في اقتصاد الفضاء الذي تجاوز 600 مليار دولار.

وأوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجرأن الخبرات التي اكتسبتها تركيا في مجال إنتاج الأقمار الصناعية بلغت مراحل مهمة.

وأضاف أن هذه الخبرات سيتم تسخيرها من أجل ابتكار مشاريع جديدة، مثل أبحاث وأنظمة الفضاء.

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وأعلن أن وزارته ستؤسس، في العاصمة أنقرة، "منطقة تطوير تكنولوجيا الفضاء".

ويوم الجمعة الماضي، أطلقت مهمة "أكسيوم ميشن 3" التابعة لشركة "سبيس إكس"، إلى محطة الفضاء الدولية وتضم 4 رواد فضاء من تركيا والسويد وإيطاليا وإسبانيا.

المصدر: الأناضول