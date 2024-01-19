عملة "البيتكون" فوق مستوى 41 ألف دولار

جرى تداول عملة "البيتكون" الرقمية الأكثر شهرة في العالم اليوم الجمعة فوق مستوى 41 ألف دولار، حيث عوضت بذلك جزءا من الخسائر التي منيت بها أمس.

وبحلول الساعة 12:02 بتوقيت موسكو، وجرى تداول عملة "البيتكوين" عند مستوى 41408.46 دولار، بعد تراجعها أمس إلى مستوى 40.6 ألف دولار وهو أدنى مستوى منذ 18 ديسمبر الماضي.

ويرى خبراء أن ارتفاع عملة "البيتكوين" يأتي كنوع من التصحيح بعد الصعود القوي لسعرها.

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وفي وقت سابق، توقع محللون ارتفاع قيمة العملة المشفرة "البيتكوين" في العام الحالي 2024 إلى مستوى تاريخي يتجاوز 69 ألف دولار.

المصدر: RT