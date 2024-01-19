"روسآتوم" تتجاوز خطتها لإنتاج اليورانيوم لعام 2023

أعلنت الخدمة الصحفية لشركة "أتوريد ميتزولوتو" التابعة لمؤسسة "روسآتوم" عملاق الطاقة النووية الروسية أن المؤسسة تجاوزت خطتها لإنتاج اليورانيوم لعام 2023 بواقع 90 طنا.

وأشارت إلى أنه تم تحقيق مؤشرات عالية من خلال الاستثمارات في الإنتاج واستخدام التقنيات الجديدة لدى "روسآتوم".

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وفقا للنائب الأول للمدير العام لشركة "أتوريد ميتزولوتو" فيكتور سفياتسكي فإن المؤسسة تجاوزت الهدف المخطط له عام 2023 بنسبة 3%.

وأشار إلى أن القسم أنتج 2508 ألف طن من اليورانيوم عام 2022.

شركة "أتوريدميتزولوتو" تعد شركة التعدين في روساتوم هي واحدة من أكبر منتجي اليورانيوم الطبيعي في العالم.

بالإضافة إلى تعدين اليورانيوم، تعمل الشركة على تطوير مجالات مختلفة كإنتاج السكانديوم والمعادن الأرضية النادرة والليثيوم والرصاص والزنك وغيرها.

المصدر: نوفوستي