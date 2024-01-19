ارتفاع بورصة "وول ستريت" بعد بيانات البطالة

صعدت مؤشرات الأسهم الأمريكية في تعاملات أمس الخميس في ظل التفاؤل بموافقة الكونغرس على مشروع قانون مؤقت لتلافي الإغلاق الحكومي، وبيانات إيجابية من سوق العمل.

وأمس الخميس، أغلق مؤشر "داو جونز" التعاملات على ارتفاع بنسبة 0.54% عند 37468.61 نقطة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

فيما أنهى المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا التعاملات عند 4780.77 نقطة، بزيادة نسبتها 0.88%، فيما سجل مؤشر "ناسداك" عند الإغلاق قراءة عند 15055.65 نقطة، بارتفاع نسبته 1.35%.

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ووافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار لتمديد تمويل بعض هياكل الحكومة الفيدرالية في البلاد حتى الأول من مارس المقبل، وأخرى حتى الـ8 منه.

كذلك لقيت البورصة دعما من بيانات إعانة البطالة، وأفادت وزارة العمل الأمريكية بأن عدد الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة وصلت إلى 187 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في 13 يناير 2024، بانخفاض 16 ألفا عن الفترة السابقة.

المصدر: RT + بلومبرغ