الكونغرس الأمريكي يوافق على مشروع تمويل بعض الإدارات

وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قرار لتمديد تمويل بعض هياكل الحكومة الفيدرالية في البلاد حتى الأول من مارس المقبل، وأخرى حتى الـ8 منه.

ولقي مشروع القرار دعما من 314 مشرعا فيما عارضه 108، وكان مشروع القرار يتطلب موافقة ثلثي المشرعين.

ويوم أمس الخميس وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القرار في محاولة لتجنب الإغلاق الجزئي، الذي كان سيبدأ صباح السبت، والآن يجب أن يتم توقيع الوثيقة من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن.

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وينص مشروع القانون على تمويل بعض الإدارات حتى الأول من مارس 2024، بينما سيتم تمويل بقية الحكومة، بما في ذلك البنتاغون، حتى الثامن من الشهر نفسه.

ويهدف الإجراء إلى منح المشرعين الوقت لتمرير مشاريع قانون الإنفاق بقيمة 1.66 تريليون دولار، الذي سيسمح بتمويل الحكومة حتى الخريف المقبل.

المصدر: تاس