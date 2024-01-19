البنك الوطني الكازاخستاني يخفض سعر الفائدة

أعلن البنك الوطني الكازاخستاني خفض سعر الفائدة الرئيسي من 15.75% إلى 15.25% سنويا.

وجاء في بيان صدر عن البنك الوطني الكازاخستاني اليوم الجمعة: "قررت لجنة السياسة النقدية في البنك الوطني خفض معدل الفائدة الرئيسي إلى 15.25% سنويا مع هامش نقطة مئوية".

وفي 24 نوفمبر من العام الماضي، خفض المركزي الكازاخستاني سعر الفائدة الأساسي من 16% إلى 15.75% سنويا.

ويأتي القرار في وقت انخفض فيه معدل التضخم السنوي في البلاد في ديسمبر الماضي إلى 9.8%، وهو ما يتوافق مع توقعات البنك الوطني.

وعلق على ذلك المركزي الكازاخستاني قائلا: "يرجع تباطؤ نمو الأسعار إلى السياسة النقدية المتبعة، وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية وتكاليف الإنتاج، والتدابير المتخذة لمواجهة التضخم".

المصدر: تاس