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كييف تواصل الضغط على قطاع الأعمال الدولي وتدرج شركة جديدة في قائمة "رعاة الحرب"

مال وأعمال

كييف تواصل الضغط على قطاع الأعمال الدولي وتدرج شركة جديدة في قائمة
Sputnik
صورة تعبيرية
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تتعمد كييف الضغط على مختلف الشركات الدولية التي تمارس أعمالا في روسيا من خلال تصنيفها في قائمة "رعاة الحرب" وفي هذا الإطار أدرجت شركة الشوكولاتة السويسرية "باري كاليبو" في القائمة.

وأعلنت هيئة مكافحة الفساد الأوكرانية، اليوم الخميس، أنها أدرجت شركة تصنيع الشوكولاتة السويسرية "باري كاليبو" في قائمتها المسماة "رعاة الحرب الدوليين".

وزعمت السلطات الأوكرانية أن "الشركة السويسرية من خلال عملها في روسيا ومن خلال سداد الضرائب والاحتفاظ بثلاثة مصانع في هذا البلد تدعم حرب روسيا ضد أوكرانيا".

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وتحاول أوكرانيا الضغط على الشركات الدولية التي تواصل أنشطتها في روسيا بعد إطلاق العملية العسكرية الخاصة من خلال نشر قائمة "رعاة الحرب"، علما أنه لا يوجد تأثير مباشر للقائمة على الساحة الدولية.

المصدر: RT + نوفوستي

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